Tranzas Terrenales

Parece que el Sr. Alcalde de Puerto Peñasco goza de los litigios. Además de pelearse, al parecer con su esposa, por lo que tiene audiencia de amparo en menos de quince días, también tiene otra bronca en la frontera, donde los vecinos del norte lo dejaron sin visa, algo complicado para un alcalde cuyo municipio depende en su economía de sus vecinos.

No conforme con lo anterior, ahora se compra otro lío al colocar un tiradero de basura junto a la vía que va al Aeropuerto y al desarrollo del Arquitecto Chávez, hacia Mayan Palace. Un terreno que al parecer le “cedió” la familia Grijalva. Ahora los turistas y visitantes no tendrán solamente el Viento Negro, también gozarán del perfume embriagador y la vista hacia un tiradero de basura. Pronto Peñasco ganará el premio a la imagen turística.

¡Momentito! ¿Los Grijalvas? ¿Los hijos del Mataburros? ¡Ellos jamás colindaron con Víctor Estrella! ¿Cómo hicieron crecer el terreno de la desembocadura del rio Sonoyta, allá donde el Mataburros sembraba sus hierbitas?. Salvo que el Sr. Narcotraficante de cocaína, Don Alfredo Vergara (D.E.P.), abogado de los Grijalvas, se inventara un título sobre terrenos nacionales, cosa a la que era aficionado, los Grijalva afectaron TODOS SUS sus terrenos en un fideicomiso sujeto a litigio, y ahí deben seguir.

Me cae que ser avecinan dos pleitos: Uno para un político que quiere insultar a la familia fundadora de este pueblo, colocandoles en uno de sus terrenos un basurero. Otro para los herederos del Mataburros, pues escriturarse terrenos nacionales es delito federal.

Sr. Gobernador, con ayuda como ésta, el Municipio de “Rocky Point” destruirá muy rapidamente su marca.