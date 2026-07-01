Brisa marina llegaría a Sonora y podría provocar chubascos, viento y granizo en La Colorada, Suaqui Grande y norte de Guaymas

La entrada de brisa marina durante las próximas horas podría favorecer la formación de chubascos aislados en zonas de La Colorada, Suaqui Grande y comunidades del norte de Guaymas, debido a su interacción con condiciones de inestabilidad atmosférica en la región.

De acuerdo con el reporte meteorológico local proporcionado, esta actividad se espera de manera breve, con acumulados aproximados de 5 a 15 milímetros, además de rachas de viento y probabilidad de caída de granizo.

A nivel estatal, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene para Sonora pronóstico de viento de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora este martes.

¿QUÉ ZONAS DE SONORA PODRÍAN TENER CHUBASCOS EN LAS PRÓXIMAS HORAS?

El potencial de lluvia se concentra principalmente en una franja del centro y sur de Sonora, donde la humedad proveniente del mar puede avanzar hacia zonas interiores y combinarse con aire inestable.

Las zonas mencionadas en el pronóstico son:

La Colorada .

. Suaqui Grande .

. Comunidades del norte de Guaymas .

. Áreas cercanas donde se formen nubes de desarrollo rápido.

La lluvia no se espera de forma generalizada para todo el estado. El pronóstico habla de chubascos aislados, es decir, lluvias que pueden presentarse en puntos específicos, mientras zonas cercanas podrían mantenerse sin precipitación.

¿QUÉ ES LA BRISA MARINA Y POR QUÉ PUEDE GENERAR LLUVIA?

La brisa marina es un viento local que se forma por la diferencia de temperatura entre el mar y la tierra. Durante el día, la superficie terrestre se calienta más rápido que el agua. Esto provoca que el aire caliente sobre tierra ascienda y que aire más fresco y húmedo del mar avance hacia el continente.

Cuando esa humedad entra a zonas con calor e inestabilidad atmosférica, puede favorecer la formación de nubes con potencial de lluvia.

En términos sencillos, ocurre este proceso:

El sol calienta la tierra durante la tarde.

El aire caliente sube.

Entra aire húmedo desde el mar.

La humedad se combina con inestabilidad.

Se forman nubes de rápido desarrollo.

Puede llover de forma breve, con viento y descargas.

Por eso, aunque el día parezca caluroso o con pocos nublados, pueden aparecer chubascos durante la tarde o primeras horas de la noche.

¿CUÁNTA LLUVIA PODRÍA CAER Y QUÉ SIGNIFICAN 5 A 15 MILÍMETROS?

El pronóstico estima acumulados de 5 a 15 milímetros. Esta cantidad puede parecer baja, pero en zonas urbanas, rurales o serranas puede generar encharcamientos breves si la lluvia cae en poco tiempo.

Para entenderlo mejor:

5 milímetros equivalen a una lluvia ligera o moderada si cae de forma breve.

equivalen a una lluvia ligera o moderada si cae de forma breve. 15 milímetros pueden representar un chubasco más marcado si ocurre en pocos minutos.

pueden representar un chubasco más marcado si ocurre en pocos minutos. En calles sin buen drenaje, puede haber acumulación temporal de agua.

En caminos de terracería, puede presentarse lodo o reducción de visibilidad.

La clave no solo es la cantidad total, sino la intensidad. Una lluvia de pocos milímetros puede sentirse fuerte si cae en un lapso corto.

¿POR QUÉ TAMBIÉN HAY RIESGO DE VIENTO Y GRANIZO?

El mismo proceso que favorece los chubascos puede generar rachas de viento y, en algunos casos, granizo. Esto ocurre cuando las nubes crecen con rapidez y hay corrientes internas de aire que empujan gotas de agua hacia zonas más frías de la nube.

Cuando esas gotas se congelan y ganan tamaño, pueden caer en forma de granizo. No siempre ocurre, pero el pronóstico indica que existe probabilidad en la región.

El viento también puede aumentar antes o durante la lluvia. En tormentas breves, las rachas pueden sentirse de golpe y levantar polvo, mover objetos ligeros o complicar la conducción en carretera.

Por eso, se recomienda atender señales como:

Nubes oscuras de formación rápida.

Aumento repentino del viento.

Polvo o baja visibilidad.

Truenos cercanos.

Lluvia intensa en pocos minutos.

¿QUÉ PRECAUCIONES DEBEN TOMAR AUTOMOVILISTAS Y HABITANTES?

Aunque el pronóstico habla de actividad breve, las condiciones pueden cambiar rápido. Las lluvias aisladas pueden afectar caminos y tramos carreteros, sobre todo si se combinan con viento o granizo.

Para reducir riesgos, se recomienda:

Evitar cruzar arroyos o corrientes de agua , aunque parezcan poco profundas.

, aunque parezcan poco profundas. Manejar con luces encendidas si baja la visibilidad.

si baja la visibilidad. Reducir la velocidad en carretera o caminos rurales.

en carretera o caminos rurales. No estacionarse debajo de árboles, postes o estructuras ligeras .

. Resguardar objetos sueltos en patios, techos o exteriores.

en patios, techos o exteriores. Proteger a mascotas y animales de corral si se observa viento fuerte.

si se observa viento fuerte. Mantenerse atento a avisos de Protección Civil.

En comunidades rurales, también conviene revisar techos de lámina, corrales, tinacos y objetos que puedan desprenderse con rachas de viento.

¿EL CALOR PUEDE CONTINUAR AUNQUE HAYA LLUVIA?

Sí. En Sonora es común que el ambiente se mantenga caluroso incluso cuando existe probabilidad de chubascos por la tarde. Para este martes, las condiciones locales seguían con temperaturas altas en la región: La Colorada registraba alrededor de 40 grados, Guaymas cerca de 35 grados y Suaqui Grande alrededor de 39 gradosdurante la tarde.

Esto significa que la lluvia puede ayudar a refrescar de forma temporal, pero no elimina el riesgo por calor.

La población debe mantener medidas básicas:

Tomar agua con frecuencia.

Evitar exposición prolongada al sol.

Usar ropa ligera.

Cuidar a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades.

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos.

¿QUÉ DEBE VIGILAR LA POBLACIÓN DURANTE LAS PRÓXIMAS HORAS?

El escenario principal es de lluvias aisladas y breves, pero con posibilidad de viento y granizo en puntos específicos. Por eso, lo más importante es mantenerse atento a la evolución del cielo y a los reportes oficiales.

La recomendación para la población de La Colorada, Suaqui Grande y el norte de Guaymas es no confiarse si el día permanece soleado. La brisa marina puede ingresar durante la tarde, aportar humedad y activar nubes en poco tiempo.

Hasta el momento, el pronóstico no anticipa lluvias generalizadas ni acumulados elevados. Sin embargo, por tratarse de tormentas localizadas, una comunidad puede tener lluvia, viento o granizo mientras otra zona cercana no presenta afectaciones.

La información deberá actualizarse conforme avancen las próximas horas y se confirme si las condiciones atmosféricas mantienen el potencial de chubascos en la región.