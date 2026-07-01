Plantean revisión al gasto federalizado en varios estados del país

El diputado federal Héctor Saúl Téllez del Partido Acción Nacional, solicitó ampliar la revisión del gasto federalizado en diversas entidades del país, entre ellas Tamaulipas, Sonora, Baja California, Michoacán, Quintana Roo, Guerrero y Sinaloa pues señaló que la fiscalización debe permitir conocer el funcionamiento del uso de recursos en esas regiones.

El diputado sostuvo que su interés se centra en entidades donde, señaló, han existido señalamientos internacionales sobre posibles vínculos entre autoridades y actividades delictivas.

Bajo ese argumento, pidió que la revisión del gasto público considere posibles áreas de riesgo en el manejo de recursos federales.

También afirmó que la Auditoría Superior de la Federación debe fortalecer sus mecanismos de revisión para identificar posibles irregularidades en el uso del presupuesto e indicó que el análisis del gasto debe contemplar tanto la distribución como la aplicación de los recursos una vez transferidos a estados y municipios.

Al referirse a la primera entrega de la Cuenta Pública 2025, el legislador señaló que el documento presenta limitaciones para evaluar el ejercicio del gasto e indicó que el informe se enfoca principalmente en la distribución de participaciones federales sin profundizar en la verificación del destino final de los recursos.

Agregó que las observaciones reportadas en esta entrega se concentran en un caso específico en el estado de Chiapas por un monto señalado en el informe.

Consideró que con ese alcance no es posible emitir una valoración completa sobre el desempeño financiero de gobiernos estatales y municipales.

Finalmente, mencionó que el documento tampoco ofrece elementos suficientes para revisar el funcionamiento de dependencias federales, organismos descentralizados o empresas productivas del Estado, lo que, dijo, limita la evaluación integral del gasto público.