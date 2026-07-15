“Carentes de sustento” las declaraciones del titular de la DEA

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México rechazó las declaraciones del titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien afirmó que existe una supuesta relación entre los cárteles del narcotráfico y el Gobierno mexicano.

Las autoridades federales señalaron que esos señalamientos “carecen de sustento” y sostuvieron que no corresponden a los resultados obtenidos en las acciones contra la delincuencia organizada.

Mediante un posicionamiento público, el Gabinete de Seguridad indicó que la Estrategia Nacional de Seguridad mantiene una política de cero impunidad basada en labores de inteligencia, investigación y coordinación entre instituciones federales y autoridades estatales y reiteró la disposición del Gobierno de México para “mantener la cooperación con Estados Unidos bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en ambos países”.

Las autoridades federales informaron que, desde el inicio de la actual administración y hasta el 30 de junio de 2026, fueron detenidas 59 mil 582 personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas.

Además, reportaron el aseguramiento de 31 mil 366 armas de fuego, 498 toneladas de droga, incluidos 2 mil 363 kilogramos y más de cinco millones de pastillas de fentanilo, así como la inhabilitación de 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas utilizadas para la producción de metanfetaminas.

El informe añade que entre las personas detenidas se encuentran líderes, operadores y generadores de violencia pertenecientes a distintas organizaciones criminales. También informó que las investigaciones alcanzaron a servidores y exservidores públicos relacionados con conductas ilícitas.

Como parte de la Operación Enjambre y otras acciones, más de 80 funcionarios y exfuncionarios fueron detenidos, incluidos siete presidentes municipales en funciones.

En materia de seguridad, el Gabinete de Seguridad señaló que entre septiembre de 2024 y junio de 2026 el promedio diario de homicidios dolosos registró una disminución del 48 por ciento, equivalente a 41 homicidios menos por día.

Finalmente, sostuvo que la colaboración entre México y Estados Unidos ha permitido la captura de personas identificadas como generadoras de violencia, entre ellas objetivos prioritarios requeridos por las autoridades estadounidenses.