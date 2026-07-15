Sonora atrae proyectos de inversión extranjera con misión diplomática con Singapur

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, atrajo el interés de una misión diplomática de Singapur al promover las ventajas competitivas del estado, con el objetivo de impulsar proyectos estratégicos que fortalezcan la inversión y el desarrollo económico del estado.

Nuevas inversiones en varios sectores

Durazo señaló que la visita de empresarios de Singapur, a cargo de la Secretaría de Economía y Turismo (Setur), permitió reunir a representantes de más de 14 importantes cámaras y asociaciones empresariales, con quienes dialogaron, identificaron oportunidades de colaboración y se plantearon futuras mesas de trabajo, destacando minería, manufactura avanzada y automotriz, entre otros. Asimismo, sostuvieron una productiva reunión con integrantes del Clúster de Energía Sonora, donde se destacó el potencial de la entidad impulsado por el Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Así como las oportunidades de colaboración e inversión en sectores estratégicos vinculados a la transición energética, las energías limpias y el desarrollo tecnológico.

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, destacó que, como parte de la estrategia impulsada por Alfonso Durazo, para atraer nuevas inversiones, se continuará fortaleciendo la vinculación con potenciales inversionistas y delegaciones internacionales, como la misión comercial de España, los embajadores de la Unión Europea y la misión diplomática de Singapur, encabezada por el jefe de la cancillería Jeff Khoo.

Como parte de la agenda de trabajo, la misión diplomática concluyó su visita en el Puerto de Guaymas, donde conoció de primera mano su potencial de crecimiento, logístico y estratégico para el comercio internacional.

Con este tipo de encuentros, el gobierno de Sonora refrenda su compromiso de fortalecer la promoción económica del estado, consolidar alianzas estratégicas con socios internacionales y generar las condiciones que permitan atraer más inversiones, impulsar la competitividad y crear mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para las familias sonorenses