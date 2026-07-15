Advierte la DEA sobre la conexión entre cárteles y funcionarios mexicanos

El titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, aseguró que la agencia mantiene como una de sus principales prioridades “el combate a la presunta relación entre organizaciones criminales y funcionarios corruptos”.

Durante una cumbre sobre adicciones realizada en Orlando, Florida, Cole sostuvo que la aplicación de la ley seguirá enfocada en las estructuras vinculadas al narcotráfico y a las personas que participan en esas actividades.

En su intervención, Cole afirmó que la DEA dirige sus esfuerzos contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, redes de lavado de dinero, proveedores de precursores químicos y cualquier persona que obtenga beneficios del tráfico de drogas. También señaló que, desde la perspectiva de la agencia, “existe una conexión entre las redes del crimen organizado y el Gobierno de México”.

El funcionario recordó que, durante junio, difundió un mensaje en redes sociales en el que señaló que loscárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) representan el principal objetivo de la DEA en la estrategia para combatir el tráfico de fentanilo e indicó que esa sustancia representa una amenaza para Estados Unidos y afirmó que la agencia mantiene operativos dirigidos contra quienes participan en su producción, distribución y comercialización.

La DEA sostuvo que el fentanilo ha generado afectaciones en comunidades y familias estadounidenses, por lo que continuará destinando recursos para perseguir a quienes considera responsables de su tráfico.

Finalmente Cole reiteró que la agencia “continuará aplicando acciones contra integrantes de organizaciones criminales y personas que colaboren con ellas, como parte de la estrategia implementada para enfrentar la distribución de esta droga”.