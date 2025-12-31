Carretera Bavispe- Nuevo Casas Grandes en Sonora lleva 80% de avance

La modernización de la carretera que conecta Bavispe, Sonora, con Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, reporta un avance del 80%, tras una inversión de mil 859 millones de pesos.

Durante una gira de supervisión, el gobernador sonorense Alfonso Durazo Montaño, informó que este proyecto beneficiará a más de 115 mil habitantes de la región serrana de la entidad.

Recordó que la obra está respaldada por el gobierno federal y la presidenta Claudia Sheinbaum y permitirá revertir el aislamiento que había entre las poblaciones de la sierra, ya que se reducirá hasta 95 minutos los tiempos de traslado.

Además dijo que se va a mejorar la seguridad vial, se impulsará el desarrollo económico, turístico y la integración entre los estados de Sonora y Chihuahua a través de esta carretera.

Detalló que la modernización de esta ruta también facilitará el acceso a servicios, actividades productivas, movilidad eficiente, para ambas entidades.

“Vine a supervisar la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, con la idea de poder inaugurarla en la próxima visita de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó el gobernador desde Bavispe.

Sobre los trabajos que se están llevando a cabo, explicó que se está realizando de manera simultánea en ambos tramos carreteros, así como en la construcción de dos puentes que son importantes en esta obra de comunicación.

En lo que respecta a los detalles, se contempla la intervención de 18.1 kilómetros de carretera, la edificación de los dos puentes de 122 y 62 metros de longitud, respectivamente.

Con la intención de cumplir con los tiempos establecidos para concluir la obra, se reforzaron las labores técnicas por medio de la ampliación de horarios y más despliegue operativo en el territorio donde se trabaja.

Entre las acciones que se llevan a cabo hay terracerías, excavaciones, instalación de obra hidráulica y drenaje, además de la preparación de la base para la pavimentación y la aplicación de materiales especiales que garantizan la durabilidad de la infraestructura.