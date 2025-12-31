Afirma Petro que Estados Unidos bombardeó instalación ligada al narcotráfico en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro afirmó este martes que Estados Unidos bombardeó una fábrica de cocaína en la ciudad venezolana de Maracaibo, instalación que, según indicó, estaría vinculada con la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La declaración fue difundida a través de redes sociales y se dio un día después de un anuncio realizado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El lunes, Trump informó que su país destruyó un muelle en territorio venezolano que presuntamente era utilizado para actividades relacionadas con el narcotráfico.

El mandatario estadounidense señaló que se trató del primer ataque terrestre dentro de su estrategia contra los cárteles de la droga en América Latina, aunque no precisó si la operación fue militar o ejecutada por una agencia de inteligencia, ni el punto exacto del ataque, más allá de ubicarlo en una zona costera.

En su publicación, Petro expresó que existen reportes de que en Maracaibo se mezclaba pasta de coca para producir cocaína y relacionó esa actividad con el ELN, grupo armado que, de acuerdo con el gobierno colombiano, controla parte de la producción de droga en la región del Catatumbo, en la frontera entre Colombia y Venezuela.

El mandatario sostuvo que esta organización mantiene operaciones en territorio venezolano mediante actividades vinculadas al narcotráfico.

Información del centro de investigación Insight Crime señala que el ELN opera tanto en Colombia como en Venezuela y obtiene recursos a través del tráfico de drogas y la extorsión. Trump, por su parte, afirmó que durante el ataque se registró una explosión en el área donde se cargaban embarcaciones con droga, sin aportar mayores detalles.

Hasta el momento, el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, no ha emitido una postura oficial sobre los hechos mencionados.