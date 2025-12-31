Decomisan 400 kilos de estupefaciente en Caborca; hay un detenido

Un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos de la 45 Zona Militar derivó en el aseguramiento de 400 kilogramos de cocaína y la detención de una persona en el municipio de Caborca, informó la Mesa Estatal de Seguridad.

De acuerdo con la información oficial, el cargamento estaba distribuido en 400 paquetes ocultos dentro de cajas de pescado congelado al alto vacío, que eran transportadas en un tractocamión Kenworth blanco con dos remolques tipo caja refrigerada.

La intervención ocurrió sobre la carretera federal número 2, en el tramo Caborca-Sonoyta, dondepersonal de seguridad detectó el vehículo y realizó la inspección que permitió localizar la droga.

El conductor, identificado como Jared Antonio “N”, fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público Federal para el inicio de las investigaciones correspondientes.

El cargamento tenía como ruta de traslado Chihuahua-Tijuana, por lo que se mantienen las indagatorias para determinar su origen y destino final.

Autoridades informaron que el operativo forma parte de los trabajos de vigilancia e intercambio de información entre instancias federales y estatales en zonas identificadas por el tráfico de narcóticos.

A través de redes sociales, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo dio a conocer que el aseguramiento forma parte de las acciones de seguridad pública, por lo que se buscará continuar con este tipo de acciones para inhibir las actividades del crimen organizado.

“Estas acciones evitan que sustancias ilícitas lleguen a nuestras calles y pongan en riesgo a nuestra juventud. Continuaremos trabajando de manera permanente y coordinada para combatir el tráfico de drogas y fortalecer la seguridad en todo el estado”, declaró a través de redes sociales.