Claudia Sheinbaum anuncia acciones para reforzar el servicio eléctrico en Hermosillo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, mantiene una coordinación con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, para anunciar las acciones para reforzar el servicio de energía eléctricaen Hermosillo.

Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal detalló que en su administración se destinarán 244 mil millones de pesos en México para fortalecer la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de los cuales 172 mil millones de pesos serán dirigidos a proyectos de transmisión y otros 72 mil millones de pesos se aplicarán en la modernización y ampliación de las redes de distribución.

Sheinbaum Pardo manifestó que los proyectos tienen el objetivo de atender la creciente demanda de energía y mejorar la capacidad de respuesta del sistema eléctrico nacional.

En particular sobre el caso de Hermosillo, está la directora de CFE, en coordinación con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo y ya se harán los anuncios pertinentes en Sonora

Cabe recordar que el jueves pasado, diversas colonias del sur de Hermosillo permanecieron sin energía eléctrica durante casi 26 horas, situación que generó afectaciones en viviendas, negocios y actividades debido a las altas temperaturas registradas en la ciudad.

En ese sentido, la falta del suministro de energía eléctrica también provocó inconformidad entre los habitantes de los sectores afectados, quienes denunciaron pérdidas económicas y dificultades para enfrentar el intenso calor.

Por tal motivo y como medida de presión para la paraestatal, los residentes del sector realizaron bloqueossobre la carretera federal 15, solicitando la reanudación inmediata del servicio de energía eléctrica.

De acuerdo con testimonios de los propios vecinos, el apagón inició la tarde del jueves y fue hasta el viernes cuando el suministro de energía eléctrica logró restablecerse por completo.