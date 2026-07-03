Sonora dispara sus exportaciones mineras 33.8% y se coloca entre los cinco líderes del país

El sector minero de Sonora mantiene su impulso y fortalece su peso en la economía nacional. Durante el primer trimestre de 2026, el estado registró un crecimiento anual de 33.8 por ciento en el valor de sus exportaciones mineras, lo que le permitió ubicarse entre las cinco entidades con mejores resultados del país, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Entre enero y marzo de este año, las exportaciones mineras sonorenses alcanzaron un valor de 988.7 millones de dólares, cifra que supera los 739.1 millones de dólares reportados en el mismo periodo de 2025. Con este desempeño, Sonora se posicionó en el cuarto lugar nacional en exportaciones del sector.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño atribuyó estos resultados a la estrategia de desarrollo económico implementada en la entidad, enfocada en fortalecer la competitividad, atraer nuevas inversiones y consolidar proyectos productivos de alto impacto.

“Seguimos consolidando a Sonora como un referente nacional en minería y desarrollo económico. El crecimiento de nuestras exportaciones confirma que las acciones para fortalecer la competitividad del estado, atraer inversiones y aprovechar nuestras ventajas estratégicas están dando resultados en beneficio de las y los sonorenses”, expresó el mandatario.

Durazo destacó además que Sonora conserva el liderazgo nacional en producción minera, condición que ha llevado al estado a consolidarse como uno de los principales motores del sector extractivo en México.

De acuerdo con el INEGI, la minería representó 14.9 por ciento del total de las exportaciones estatales durante el primer trimestre de 2026, convirtiéndose en el segundo sector exportador más importante de Sonora, únicamente por debajo de la industria manufacturera.

El crecimiento registrado responde al desarrollo de proyectos estratégicos y al fortalecimiento del ecosistema productivo de la entidad, factores que han permitido consolidar a Sonora como un proveedor clave de minerales estratégicos para industrias como la electromovilidad, la transición energética y la manufactura avanzada.

El Gobierno de Sonora reiteró que continuará impulsando políticas públicas orientadas a fortalecer la inversión, promover un desarrollo responsable del sector minero y generar mayores oportunidades económicas para las familias sonorenses.