Claudia Sheinbaum confirma que FGR reabrió investigación por incendio de la Guardería ABC

La Fiscalía General de la República (FGR) reabrió las investigaciones relacionadas con el incendio de la Guardería ABC, ocurrido en Hermosillo en 2009, donde fallecieron 49 infantes, esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el caso no puede darse por prescrito.

Así lo expuso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia del pueblo donde mencionó que la decisión del máximo tribunal del país obliga a las autoridades ministeriales a continuar con las indagatorias y mantener informadas a las familias de las víctimas sobre los avances que se registren en el proceso.

Detalló que la fiscalía inició nuevamente la investigación ya que se consideraba que el caso había prescrito en términos jurídicos y legales, sin embargo, la Suprema Corte estableció que debe seguir investigando, es por ello que se retomaron las diligencias.

Sheinbaum Pardo resaltó que la FGR deberá llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes.

Además, la presidenta recordó que el incendio de la Guardería ABC evidenció las deficiencias del antiguo modelo de estancias infantiles subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esquema que se implementaba bajo una visión de la participación privada en servicios ofrecidos en cualquier lugar.

En ese sentido, anunció que el Gobierno de México trabaja en un nuevo sistema de atención a la primera infancia mediante la creación de más de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil administrados directamente por el IMSS, los cuales operarán bajo nuevas disposiciones y estrictos estándares de seguridad.

Explicó que estos espacios van diseñados con mejores condiciones de infraestructura, protocolos de protección civil y personal capacitado, con el propósito de brindar mayor seguridad a niñas y niños, así como tranquilidad a las madres y padres trabajadores que requieren este servicio.

Sostuvo que la tragedia de la Guardería ABC no debe quedar en el olvido, por lo que su administración busca garantizar que una situación similar no vuelva a repetirse en el país.