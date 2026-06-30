Sequía pega en Sonora: 28 municipios registran condiciones secas y tres ya están en nivel severo

Al menos 28 municipios de Sonora presentan actualmente algún grado de sequía o condiciones anormalmente secas, de acuerdo con el más reciente Monitor de Sequía de México, correspondiente a la primera quincena de junio de 2026.

El reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que, aunque el 63.5% de la superficie estatal no tiene afectación, hay zonas del Estado donde persiste la falta de lluvias. En contraste, municipios del Este, Sur y Suroeste registraron precipitaciones durante el fin de semana, y se espera que las lluvias lleguen a Hermosillo este lunes.

SEQUÍA EN SONORA: CUÁNTOS MUNICIPIOS ESTÁN AFECTADOS

De los 72 municipios de Sonora, ocho registran sequía, lo que representa el 11.1% del total estatal, según el monitoreo federal.

El informe precisa que:

Cinco municipios presentan sequía moderada.

presentan sequía moderada. Tres municipios registran sequía severa.

registran sequía severa. No hay municipios con sequía extrema.

Tampoco se reportan municipios con sequía excepcional.

Además, otros 20 municipios fueron clasificados como anormalmente secos, una condición que no se considera sequía formal, pero sí refleja falta de humedad y déficit de precipitación.

SUPERFICIE DE SONORA: 63.5% PERMANECE SIN AFECTACIÓN

En cuanto a la superficie estatal, el Monitor de Sequía establece que la mayor parte de Sonora se mantiene fuera de los rangos de afectación.

La distribución reportada es la siguiente:

63.5% del Estado está sin afectación.

28.0% presenta condiciones anormalmente secas.

8.1% registra sequía moderada.

0.4% se encuentra en sequía severa.

Esto significa que, aunque la mayor parte del territorio estatal no aparece bajo sequía, casi una tercera parte de Sonora muestra señales de resequedad.

MUNICIPIOS DE SONORA CON CONDICIONES SECAS Y SEQUÍA

Entre los municipios que destacan en el mapa del monitoreo se encuentran San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Tubutama, Atil, Oquitoa, Pitiquito, Trincheras, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco, Agua Prieta, San Miguel de Horcasitas y Hermosillo.

En estas regiones predominan condiciones de anormalmente seco y sequía de moderada a severa, de acuerdo con la intensidad marcada por el Monitor de Sequía de México.

A nivel nacional, el informe señala que durante la primera quincena de junio las lluvias por arriba del promedio ayudaron a reducir las áreas con sequía en varias regiones del País. Sin embargo, el Noroeste de México continuó con precipitaciones por debajo de lo normal y niveles de sequía más elevados.

QUÉ SIGNIFICA LA CATEGORÍA ANORMALMENTE SECO

La categoría anormalmente seco no equivale a sequía, pero sí funciona como una señal de vigilancia. Puede indicar falta de lluvias recientes, menor humedad en el suelo o condiciones que podrían avanzar si no se registran precipitaciones suficientes.

Por eso, el monitoreo permite dar seguimiento a las regiones donde el calor, la falta de lluvia y la disponibilidad de agua pueden convertirse en un problema para el campo, el consumo humano y las actividades productivas.

Hasta la primera quincena de junio de 2026, Sonora no presenta sequía extrema ni excepcional, pero el reporte federal mantiene bajo observación a municipios del Norte, Noroeste, Sierra y Centro del Estado.

SE REGISTRAN LLUVIAS EN SONORA

Municipios del Este, Sur y Suroeste de Sonora registraron lluvias durante el fin de semana, como resultado del desarrollo de tormentas eléctricas sobre la Sierra Madre Occidental.

De acuerdo con el portal ClimaSon, entre las localidades beneficiadas por este fenómeno estuvieron Yécora, Rosario, Quiriego, Arivechi, Sahuaripa y otras zonas serranas colindantes.

Las tormentas se desplazaron hacia el Oeste, lo que permitió la presencia de precipitaciones en regiones serranas y del Sur del Estado.

Para Hermosillo, se prevé la posibilidad de lluvias durante la tarde de este lunes, de acuerdo con la meteoróloga Karina Barradas Mendoza.

“Con un poco de suerte, el lunes por la tarde, a partir de las 05:00 p.m. podrían formarse y desplazarse tormentas hacia Hermosillo”, publicó en sus redes sociales la meteoróloga Karina Barradas Mendoza.

De concretarse estas condiciones, la capital sonorense podría recibir precipitaciones después de varios días marcados por altas temperaturas y ambiente seco.