Fiscalía retira transformador de Waldo’s para esclarecer explosión que dejó 24 muertos hace 8 meses

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora retiró el transformador de energía de la tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, como parte de una diligencia pericial relacionada con la investigación por la explosión e incendio registrados el 1 de noviembre de 2025, tragedia que dejó 24 personas fallecidas y 15 lesionadas.

La Fiscalía informó que la actuación correspondió a un dictamen de Criminalística de Campo, mediante el cual se retiró el transformador involucrado en el siniestro para someterlo a nuevos estudios especializados, considerados una prueba clave para el desarrollo del proceso penal.

Precisó que la diligencia fue solicitada por la defensa de una de las partes involucradas y se realizó con autorización del juez de la causa y conocimiento de todas las partes procesales.

En el operativo participaron agentes del Ministerio Público, personal de Servicios Periciales, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), integrantes de Protección Civil estatal y municipal, Bomberos de Hermosillo y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el propósito de garantizar condiciones de seguridad durante la extracción del equipo y preservar la cadena de custodia.

La principal línea de investigación apunta a una falla en el sistema eléctrico del establecimiento. Desde los primeros peritajes se planteó que el transformador, que operaba junto con un sistema de paneles solares, pudo haber originado la explosión que desencadenó el incendio al interior de la tienda y sorprendió a clientes y trabajadores.

A más de siete meses de la tragedia, el caso ha derivado en procesos penales contra funcionarios públicos y particulares por presuntas irregularidades en materia de supervisión, permisos y medidas de seguridad.

La Fiscalía indicó que los nuevos estudios al transformador podrían aportar evidencia determinante para establecer el origen de la explosión y el grado de responsabilidad de las personas involucradas.

La tragedia ocurrió el 1 de noviembre de 2025, cuando el transformador presuntamente explotó y provocó un incendio de gran magnitud dentro de la tienda. El saldo oficial fue de 24 personas fallecidas y 15 lesionadas, algunas con quemaduras de gravedad.