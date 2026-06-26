Coloca la DEA al Cártel de Sinaloa y al CJNG como su principal objetivo

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole,afirmó que el combate al fentanilo representa la prioridad de esa agencia y señaló al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los principales grupos criminales a los que están dirigidas sus acciones.

Cole sostuvo que el fentanilo ha provocado la pérdida de vidas, además de afectar a familias y comunidades en Estados Unidos y agregó que la DEA mantiene operativos para enfrentar la distribución de esta sustancia y aseguró que la población espera resultados frente a la crisis de opioides que enfrenta el país.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha colocado el combate a los cárteles mexicanos como uno de los ejes de su política de seguridad.

En distintas ocasiones ha manifestado que, de considerar insuficientes las acciones emprendidas por México contra el narcotráfico, su administración podría adoptar medidas para frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

En 2025, la administración de Trump presentó una estrategia nacional contra el terrorismo que incorporó a los cárteles como una prioridad hemisférica.

El documento plantea reducir la capacidad de estas organizaciones para introducir drogas, armas y víctimas de trata a Estados Unidos. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano ha reiterado su rechazo a cualquier intervención en su territorio y ha sostenido que la cooperación bilateral debe realizarse con respeto a la soberanía de ambos países.