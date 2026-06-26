Envía México envía personal, equipo e insumos a Venezuela

El Gobierno de México envió este jueves un contingente de ayuda humanitaria a Venezuela para apoyar a la población afectada por los sismos registrados el miércoles en una operación que fue instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e inició con el despegue de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana desde la Base Aérea Militar No. 1, en Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Caracas.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la misión está integrada por 261 elementos, de los cuales 240 pertenecen al Ejército Mexicano, 11 a la Fuerza Aérea Mexicana y 10 a la Guardia Nacional.

Entre el personal viajan médicos, enfermeros, camilleros y especialistas en búsqueda y rescate, quienes participarán en las acciones de atención a las personas afectadas.

Como parte del apoyo, el contingente trasladó 4.4 toneladas de herramienta, material y equipo para labores de rescate, además de 2.7 toneladas de insumos médicos. También forman parte de la misión 18 binomios canófilos entrenados para la localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas, con el propósito de reforzar las tareas de auxilio en las zonas impactadas.

La dependencia federal adelantó que en las próximas horas partirá un avión de transporte C-130 Hércules con ocho toneladas de medicamentos y cuatro toneladas de equipo para rescate y salvamento.

Asimismo, indicó que una vez que la delegación mexicana establezca contacto con las autoridades venezolanas se evaluará la necesidad de ampliar el despliegue.

La Secretaría de la Defensa Nacional expresó, a nombre del Gobierno de México, sus condolencias por las personas fallecidas y manifestó su solidaridad con quienes resultaron afectados por el movimiento telúrico.