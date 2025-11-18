Con drones se enfrentaron grupos delictivos Guerrero

Grupos armados sostuvieron este lunes un enfrentamiento de aproximadamente cuatro horas en El Tejocote, comunidad ubicada en la zona serrana de Chilpancingo, Guerrero y de acuerdo con testimonios de pobladores, los disparos alcanzaron distintos puntos del pueblo, incluida la iglesia, la escuela y la cancha, además de que se usaron drones para efectuar los ataques.

Un habitante señaló que los disparos comenzaron en otra zona y avanzaron hasta llegar al poblado. Durante el hecho, quienes se encontraban en la comunidad buscaron resguardarse en sus viviendas o tirarse al suelo ante el sonido de explosiones y detonaciones.

Pobladores afirmaron que los drones sobrevolaban el área mientras se registraban los ataques.

Después de las primeras 24 horas, habitantes decidieron salir del lugar ante el temor de nuevos hechos de violencia. Las familias tomaron parte de sus pertenencias y se trasladaron en camionetas hacia Chilpancingo y otras localidades.

Solo tres familias permanecieron en El Tejocote, mientras que el resto optó por desplazarse para proteger a menores de edad.

Autoridades estatales informaron que se desplegó un operativo de seguridad en la zona serrana, el cual abarca al menos tres comunidades. El objetivo es prevenir nuevos enfrentamientos y brindar condiciones de seguridad a la población que permanece en la región o que se desplaza por caminos de terracería para llegar a otras localidades.