Deja la ola de calor en México 13 muertos en una semana

Las altas temperaturas que se han registrado en distintas regiones del país provocaron la muerte de 13 personas durante la última semana, lo que elevó a 65 el número de fallecimientos acumulados en la temporada, informó la Secretaría de Salud en su reporte más reciente, con corte al 29 de julio, que señala una letalidad de 4.37% entre los casos atendidos por padecimientos relacionados con el calor.

El informe semanal sobre daños a la salud por temperaturas naturales extremas indica que 61 de las defunciones fueron consecuencia de golpes de calor y cuatro estuvieron relacionadas con deshidratación.

Los fallecimientos se distribuyen en 18 estados del país.

Baja California registra el mayor número de casos, con 19 decesos, seguida por Sonora con 10. Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco reportan cuatro muertes cada uno.

Durante la semana epidemiológica número 29, las instituciones de salud atendieron mil 486 personas por afectaciones derivadas de las altas temperaturas. El golpe de calor concentró 822 casos, mientras que la deshidratación sumó 603.

Además, 61 personas recibieron atención médica por quemaduras ocasionadas por la exposición al calor.

Ante estas cifras, la Secretaría de Salud reiteró una serie de medidas preventivas para reducir el riesgo de complicaciones. Entre las recomendaciones se encuentra evitar la exposición al sol entre las 11 y las 16 horas, mantenerse hidratado con agua natural, utilizar ropa ligera y de colores claros, portar sombrero o gorra y aplicar bloqueador solar.

La dependencia también pidió prestar atención a niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, al ser los grupos con mayor riesgo de presentar complicaciones.

Asimismo, recordó no dejar a menores de edad ni mascotas dentro de vehículos y acudir de inmediato a una unidad médica si se presentan síntomas como temperatura corporal elevada, piel enrojecida, mareos, vómito, confusión, desmayos, dolor intenso de cabeza o respiración acelerada.