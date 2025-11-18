Sonora registra su primera atención de emergencia con tecnología satelital

La línea de emergencia 9-1-1 en Sonora atendió con éxito la primera llamada generada desde el servicio “Emergencia SOS” vía satelital que ofrece la empresa Apple a usuarios de teléfonos celulares iPhone 14 y modelos posteriores.

Benjamín González Caballero, coordinador estatal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5I) explicó que este trabajo se lleva a cabo mediante un convenio en el que los usuarios de dispositivos iPhone 14 y posteriores pueden usar el servicio satelitalpara solicitar apoyo en alguna emergencia cuando no existe la posibilidad de conectarse a una red celular o de Wifi.

Destacó que esta herramienta sin costo permite a sus beneficiarios comunicarse con los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia (Calle), mediante un Call Center de la empresa Apple que recibe la información de las o los usuarios que requieran el servicio y, se comunicarán con los Centros de Control y Comando en el país para reportar la emergencia.

Señaló que fue el 18 de agosto cuando la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Sonora firmó el convenio de colaboración para la recepción de estas llamadas y, posteriormente se realizaron actividades y capacitaciones para estar en posibilidad de iniciar con el proyecto, de acuerdo a lo establecido por el Centro Nacional de Información.

Mencionó que este servicio está disponible para atender cualquier tipo de emergencia, siendo la primera que se atendió un accidente automovilístico en la sierra.

González Caballero aseguró que para atender emergencias mediante este sistema no hay una variación en el tiempo de atención de los primeros respondientes.

Indicó que se tiene conocimiento que otras empresas además de Apple están interesadas y trabajan en ofrecer este servicio a nivel nacional.

A la fecha dijo, 18 países han implementado esta tecnología y México es el primer país en Latinoamérica, siendo Sonora donde se brindó la primera atención a través de este sistema.