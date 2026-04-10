Congreso de Sonora aprueba nueva ley contra extorsión: buscan frenar delitos telefónicos

El pleno del Congreso del Estado de Sonora aprobó por mayoría la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el fin de fortalecer el combate a la extorsión.

En entrevista, el diputado del Distrito 06 de Hermosillo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), David Figueroa Ortega, detalló que esta normativa forma parte de un proceso de armonización con iniciativa federal antiextorsión.

“Vamos a armonizar la ley para buscar prevenir el tema de las extorsiones. Es un delito que lastima a los ciudadanos, porque hay muchas formas en que los criminales encuentran espacios para cometerlo”, expresó el también miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Figueroa Ortega explicó que esto permitirá cerrar vacíos legales, que han sido aprovechados por grupos delictivos, especialmente en casos donde operan entre distintos niveles de gobierno o entidades.

“Se han disparado las extorsiones, esa es la realidad. Hay toda una industria de extorsión telefónica, incluso desde reclusorios, y esta ley busca frenar precisamente ese tipo de prácticas”, afirmó.

Asimismo, destacó que la LXIV Legislatura contempla un endurecimiento de sanciones, así como una mayor coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para combatir este delito de manera integral.

En cuanto al debate sobre el registro de líneas telefónicas, el diputado consideró que esta medida puede contribuir a reducir la impunidad en delitos de extorsión.

“Es importante tener un registro, porque eso ayuda a cerrar espacios de impunidad. Hoy alguien puede adquirir un chip sin registro y hacer mal uso sin que haya forma de rastrear”, expuso.

No obstante, reconoció que existe preocupación ciudadana respecto a la protección de datos personales, tema que deberá garantizarse con sistemas seguros, pues ha habido intentos de vulnerarlos.

El dictamen fue expuesto por la diputada del distrito 14 Empalme, Rebeca Irene Silva Gallardo y reunió 32 de 33 votos, estando en contra únicamente Emeterio Ochoa Bazúa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).