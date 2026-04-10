Turismo en Sonora rompe cifras durante Semana Santa 2026

La reciente temporada de Semana Santa dejó resultados positivos para el turismo en Sonora, con una importante movilización de visitantes en todo el estado y una derrama económica que podría alcanzar los dos mil millones de pesos, informó Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo.

El funcionario estatal destacó que durante este periodo vacacional se registró un flujo vehicular significativo a lo largo de la entidad, lo que permitió dinamizar no solo los destinos tradicionales de playa, sino también municipios y comunidades del interior.

Muy contentos, tuvimos una Semana Santa con un flujo vehicular muy importante en todo el estado, prácticamente en toda su extensión territorial expresó

Este comportamiento, dijo, responde a una estrategia impulsada desde el inicio de la administración estatal, enfocada en fortalecer el turismo en todos los municipios mediante el trabajo coordinado con alcaldes y la promoción de las vocaciones locales.

Entre los destinos más visitados mencionó a Puerto Peñasco, San Carlos y Bahía de Kino, que registraron una alta afluencia de turistas durante los días santos. No obstante, subrayó que también los pueblos del estado han cobrado relevancia, al recibir cada vez más visitantes interesados en recorrer rutas como la del Río Sonora y disfrutar de su riqueza cultural e histórica.

En ese sentido, destacó el crecimiento de destinos como Álamos, considerado una joya turística, así como Ures, que se ha consolidado por su cercanía y atractivo natural.

Gradillas Pineda indicó que la ocupación hotelera alcanzó niveles superiores al 90% en varios puntos del estado, reflejo del incremento en la demanda turística tanto nacional como internacional.

Agregó que actualmente se contabiliza una derrama económica superior a los mil 600 millones de pesos, cifra que podría aumentar al cierre de la Semana de Pascua.

Estamos proyectando llegar a los dos mil millones de pesos de derrama económica, considerando que serán alrededor de dos millones y medio de personas las que visiten nuestro estado detalló

Asimismo, resaltó que el turismo se ha convertido en una actividad económica clave para Sonora, al generar beneficios directos en el comercio, los servicios y la industria en general.

El secretario enfatizó que este crecimiento también es resultado de inversiones en infraestructura turística y espacios públicos, impulsadas por el Gobierno del Estado para mejorar la experiencia de los visitantes. Ejemplo de ello, dijo, es la rehabilitación de zonas como el malecón de Guaymas y otros proyectos en destinos emergentes que han contribuido a atraer mayor afluencia.

Finalmente, reiteró que Sonora continúa posicionándose como un destino competitivo a nivel nacional, con una oferta diversificada que abarca playas, pueblos mágicos y rutas culturales, consolidando al turismo como uno de los principales motores de la economía estatal.