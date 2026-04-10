Controlado el incendio en la Refinería de Dos Bocas

Un incendio registrado la tarde de este jueves en la Refinería Olmeca fue controlado por personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) con apoyo de fuerzas federales. De acuerdo con información oficial, el incidente se localizó en una zona de almacenamiento de coque dentro del complejo.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el siniestro fue atendido por alrededor de 150 trabajadores de la empresa, junto con elementos de la Marina, la Defensa y autoridades estatales e indicó que no se reportaron personas lesionadas durante el evento.

Según los reportes, el fuego se originó en un área donde se resguarda coque, un subproducto del proceso de refinación del petróleo.

Tras la detección del incendio, se activaron protocolos internos de emergencia y se realizó el desalojo del personal en las áreas cercanas al punto afectado.

Horas más tarde, la empresa informó que el incendio fue sofocado. El director general de la paraestatal, Víctor Rodríguez Padilla, se trasladó al sitio para supervisar las labores y verificar las condiciones de la instalación.

Días antes, se reportó una emisión visible dentro de las instalaciones, la cual fue atribuida por la empresa a la liberación de vapor de agua durante procesos operativos, sin representar riesgo para la población.

Además, en semanas recientes se han reportado otros hechos en el perímetro de la refinería, como un incendio previo y un derrame de hidrocarburos en un cuerpo de agua cercano. Estas situaciones han generado atención entre habitantes y usuarios en redes sociales, quienes han seguido de cerca la operación del complejo.