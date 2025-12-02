De príncipe a plebeyo

El Palacio de Buckingham confirmó la conclusión del proceso mediante el cual Andrew Mountbatten-Windsor quedó sin títulos, honores o estatus ceremonial dentro de la familia real británica. Con los anuncios recientes, se eliminaron los últimos reconocimientos que mantenía desde su separación formal de las funciones reales.

La notificación oficial incluyó la cancelación de su membresía en la Orden de la Jarretera, institución fundada en 1348. También se anuló su designación en la Real Orden Victoriana. Estos cambios se suman a la decisión comunicada el 30 de octubre, cuando se informó que el rey Carlos III iniciaría el retiro de todos sus estilos y distinciones.

Además, se confirmó que su residencia en Royal Lodge deberá ser entregada. El traslado se realizará a un alojamiento privado dentro de Sandringham y será cubierto por el monarca. De acuerdo con reportes de prensa, el cambio de domicilio se hará después del Año Nuevo. Su exesposa, Sarah Ferguson, también perderá el título asociado a su antiguo matrimonio, mientras que sus hijas conservarán los suyos.

La medida ocurre tras la presión pública derivada de los vínculos de Andrew con Jeffrey Epstein. Su caída en la esfera pública inició en 2019, tras una entrevista televisiva que generó cuestionamientos sobre su relación con el empresario. El comunicado del palacio concluyó con un mensaje del rey Carlosy la reina Camila en apoyo a las víctimas de abuso.