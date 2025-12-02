Son 43 los aspirantes a encabezar la FGR

El Senado recibió 43 solicitudes de personas interesadas en participar en el proceso para definir a quien ocupará la titularidad de la Fiscalía General de la República, después de la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

La lista fue difundida en redes sociales e incluye nombres como Ernestina Godoy, Ricardo Peralta y Jorge Nader.

De acuerdo con el procedimiento, el Senado deberá integrar una lista de diez aspirantes que enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego, desde el Ejecutivo se regresará una terna con tres perfiles, quienes comparecerán ante la Cámara Alta antes de que se realice la votación final.

Tras la renuncia de Gertz Manero, ocurrida el 27 de noviembre, se dio a conocer que fue propuesto como embajador en Alemania.

Mientras se desarrolla el proceso, Ernestina Godoy asumió como encargada de despacho de la FGR, luego de ser nombrada titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial por lo que su participación en la contienda es válida.

La lista completa de aspirantes es la siguiente: Félix Roel Herrera Antonio, José de Jesús Ruiz Munilla, Carlos Higinio Liedas Saavedra, Gregorio Apreza Herrera, Richard Urbina Vega, Alfredo Méndez Ortiz, Jorge Nader Kuri, Roberto Bonifacio Mazón García, Aureliano José Cruz, Eric Felipe Avelino Jaramillo González, Carlos Emigdio Arozqueta Solís, Daniel Quirarte Fonseca, Leopoldo Burruel Huerta, Ricardo Peralta Saucedo, Gerardo Márquez Guevara, Luz María Zarza Delgado, Alfredo Barrera Flores, Maribel Bojorges Beltrán, José Inés Betancourt Salgado, Sandra Luz González Mogolló, Juan Manuel Crisanto Campos, Edgardo Josué Guzmán Espindola, Iván Rivera Mendiola, Rubén Barragán Tejeda, César Mario Gutiérrez Priego, Miguel Manuel Ramírez Mandujano, Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez, Ernestina Godoy Ramos, Hamiet García Almaguer, Arturo Altamirano González, Olimpia Griselda Puente Pineda, Enrique Díaz Contreras, Mirna Lucía Grande Hernández, Alan Joseph Colin Perea, Israel Arteaga Monroy, Juan Carlos Ortiz Gausj, Tulio Aurelio Rangel, Juan Adrián Guerrero Luna, David Borja Padilla, Miguel Nava Alvarado.