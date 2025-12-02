Reclusos en Sonora tramitan sus credenciales de elector

Un total de 90 reclusos en Sonora han tramitado su credencial de elector como parte del programaque impulsa el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar que toda la población cuente con este documento de identificación oficial.

La iniciativa busca acercar los servicios del instituto a sectores que tradicionalmente enfrentan mayores dificultades para realizar este tipo de trámites.

La vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, Verónica Sandoval Castañeda, informó que personal del organismo ha visitado diversos centros penitenciarios en la entidad con el fin de promover entre los internos la posibilidad de obtener su credencial.

Explicó que la intención es que las personas privadas de la libertad puedan mantenerse documentadas y, en algunos casos, participar en los procesos electorales.

Sandoval Castañeda detalló que en Sonora existe un universo aproximado de 15 mil personas privadas de la libertad, por lo que el avance registrado hasta el momento representa solo una parte del total que se pretende atender en la jornada de trámites.

Para gestionar la credencial, los internos únicamente deben presentar su acta de nacimiento y otros documentos básicos, por lo que el personal de la institución ha coordinado esfuerzos con las autoridades de los centros penitenciarios para facilitar el acceso a los documentos necesarios y agilizar los procesos.

Hasta ahora, el personal ha visitado los centros penitenciarios de Nogales y Guaymas, donde se realizaron los trámites correspondientes. Como parte de la agenda programada, aún quedan por atender los penales de Navojoa, Huatabampo y Hermosillo.

Precisó que las personas que se encuentran en prisión preventiva podrán ejercer su voto en los próximos comicios, siempre y cuando su situación jurídica no haya cambiado al momento de la elección. Esta posibilidad se enmarca en los criterios del INE para garantizar el derecho al sufragio a quienes aún no reciben sentencia.

En contraste, quienes ya cuentan con una sentencia dictada no podrán emitir su voto, aunque sí conservarán la credencial como medio de identificación oficial.