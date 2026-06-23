Aumentan desapariciones de mujeres y menores en Sonora; Hermosillo y San Luis Río Colorado encabeza los casos

A pesar de que en Sonora se registró una disminución del 26% en las desapariciones en comparación con el mismo periodo del año anterior, los casos relacionados con mujeres aumentaron 29.17%, mientras que las desapariciones de menores de entre 0 y 17 años crecieron 15.79%, esto de acuerdo al reporte de incidencia delictiva correspondiente a abril de 2026 del Observatorio Sonora por la Seguridad.

En el caso de las desapariciones de menores, Hermosillo concentró el mayor número de reportes en la entidad con 10 casos, de los cuales seis correspondieron a niños y cuatro a niñas.

San Luis Río Colorado, por su parte, ocupó el segundo lugar con nueve casos de desaparición de menores, integrados por cinco niños y cuatro niñas.

Detrás se ubicaron Caborca, Puerto Peñasco y Cananea, municipios que registraron un caso cada uno, todos correspondientes a niñas.

Las desapariciones de mujeres también colocaron a Hermosillo y San Luis Río Colorado en los primeros lugares de la estadística estatal, con seis casos reportados en cada localidad.

En tercer sitio apareció Agua Prieta con tres desapariciones, equivalente a la mitad de los registros observados en las ciudades que encabezaron este indicador.

En cuanto a las personas mayores de edad desaparecidas, Hermosillo volvió a ocupar el primer lugar estatal con 54 casos, seguido de Cajeme con 30, San Luis Río Colorado con 20, Nogales con 11, Agua Prieta con nueve y Empalme con ocho reportes.

Además de concentrar el mayor número de desapariciones, Hermosillo también lideró los registros de feminicidio al acumular tres casos durante abril, dos víctimas de entre 30 y 60 años, y entre 18 y 29 años.

Por su parte, Cajeme reportó dos casos en perjuicio de mujeres de entre 30 y 60 años, mientras que Naco, Puerto Peñasco, Álamos, Nogales y San Luis Río Colorado reportaron un feminicidio cada uno.