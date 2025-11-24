Detectan nuevo método de extorsión en Sonora: Se hacen pasar por agentes de la FGJE y citan a víctimas en lugares públicos

Un nuevo modo de operar de los delincuentes que realizan extorsiones telefónicas y virtuales es el que detectó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
A través de un comunicado, explica que los extorsionadores se identifican como agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.
Engañan a sus víctimas diciendo que necesitan verlos en un lugar público e incluso llegan a pedir que salgan de su casa para revisarles el celular.
Eso es completamente falso. Ningún elemento real de la Fiscalía te va a citar en la calle ni te pedirá revisar tu teléfono en un sitio público.
¿QUÉ HACER?
Si recibes una llamada o mensaje así:
- Cuelga de inmediato.
- No compartas datos personales.
- No te traslades a ningún lugar.
- Llama tú directamente a los números oficiales de la autoridad para verificar.