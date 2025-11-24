Detectan nuevo método de extorsión en Sonora: Se hacen pasar por agentes de la FGJE y citan a víctimas en lugares públicos

Un nuevo modo de operar de los delincuentes que realizan extorsiones telefónicas y virtuales es el que detectó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

A través de un comunicado, explica que los extorsionadores se identifican como agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Engañan a sus víctimas diciendo que necesitan verlos en un lugar público e incluso llegan a pedir que salgan de su casa para revisarles el celular.

Eso es completamente falso. Ningún elemento real de la Fiscalía te va a citar en la calle ni te pedirá revisar tu teléfono en un sitio público.

¿QUÉ HACER?

Si recibes una llamada o mensaje así: