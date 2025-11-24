Regresa a Veracruz el Buque Escuela Cuauhtémoc

El Buque Escuela Cuauhtémoc atracó este domingo en el muelle principal del puerto de Veracruzluego de ser sometido a reparaciones tras el accidente ocurrido en mayo pasado, en el que fallecieron dos cadetes y resultaron heridas otras 19 personas en un incidente registrado cuando la embarcación zarpaba de Nueva York y colisionó contra el Puente de Brooklyn durante su travesía internacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum acudió al buque, que participa en la conmemoración del Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en La Mar.

Durante su visita, recordó a la cadete América Yamilet Sánchez Hernández y al marinero Adal Jair Maldonado, fallecidos en el percance, y dirigió un mensaje a la tripulación, en el que destacó el papel de los marinos ante situaciones complejas.

De acuerdo con el informe presentado por el subcomandante Víctor Hugo Molina, la tripulación continuó con sus labores pese a las circunstancias derivadas del accidente, manteniendo las operaciones necesarias para el restablecimiento del buque.

El mando naval señaló que el proceso de reparación se realizó en Nueva York, tras lo cual la embarcación regresó a territorio nacional.

Antes de arribar a Veracruz, el Buque Escuela Cuauhtémoc realizó escalas en Cozumel, Quintana Roo, y Progreso, Yucatán.