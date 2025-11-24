Fiscalía de Sonora detiene a siete sujetos por colocar narcomantas

La Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora (FGJES) dio a conocer la detención de siete personas por su presunta participación en la colocación de narcomantas en diversos puntos de Ciudad Obregón.

De acuerdo a las autoridades, tras una audiencia inicial, un juez dictó auto de vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva justificada para los implicados, quienes habrían participado en la elaboración y despliegue de estos mensajes amenazantes.

Las investigaciones, coordinadas entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), permitieron ejecutar seis cateos simultáneos el 15 de noviembre.

Así fue la detención de los presuntos responables de las narcomantas

Durante estos operativos, las autoridades lograron la captura de José Gildardo “N”, de 41 años; Carlos Alfredo “N”, de 39; Francisco “N”, de 37; Gladis América “N”, de 26; Jesús Isidro “N”, de 23; Geovanna “N”, de 23; y César Adán “N”, de 29 años. En cada intervención se aseguraron narcóticos y diversos indicios relevantes para la investigación, lo que refuerza la hipótesis de que los detenidos forman parte de una célula vinculada a un grupo criminal activo en la región.

De acuerdo con los datos de prueba recabados, el psado 14 de noviembre, entre las 20:30 y 21:40 horas, los imputados habrían colocado las narcomantas en las colonias Zona Norte, Centro, Parque Industrial, Ampliación Alameda y Villa Itson, todas ubicadas en Ciudad Obregón.

El contenido de estos mensajes consistía en amenazas indirectas dirigidas a agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública, lo que provocó un clima de inquietud tanto entre los elementos policiales como en la población civil.

La investigación sostiene que los siete detenidos actuaron de manera concertada, sin jerarquías formales, para producir y colocar los mensajes intimidatorios, afectando así a la sociedad y a las corporaciones de seguridad que operan en la zona. La clasificación jurídica de los hechos corresponde a los delitos de amenazas y asociación delictuosa en concurso real.