Fiscalía de Sonora detiene a siete sujetos por colocar narcomantas

La Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora (FGJES) dio a conocer la detención de siete personas por su presunta participación en la colocación de narcomantas en diversos puntos de Ciudad Obregón.
De acuerdo a las autoridades, tras una audiencia inicial, un juez dictó auto de vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva justificada para los implicados, quienes habrían participado en la elaboración y despliegue de estos mensajes amenazantes.
Las investigaciones, coordinadas entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), permitieron ejecutar seis cateos simultáneos el 15 de noviembre.
Así fue la detención de los presuntos responables de las narcomantas
De acuerdo con los datos de prueba recabados, el psado 14 de noviembre, entre las 20:30 y 21:40 horas, los imputados habrían colocado las narcomantas en las colonias Zona Norte, Centro, Parque Industrial, Ampliación Alameda y Villa Itson, todas ubicadas en Ciudad Obregón.
La investigación sostiene que los siete detenidos actuaron de manera concertada, sin jerarquías formales, para producir y colocar los mensajes intimidatorios, afectando así a la sociedad y a las corporaciones de seguridad que operan en la zona. La clasificación jurídica de los hechos corresponde a los delitos de amenazas y asociación delictuosa en concurso real.