Detienen a escoltas de Carlos Manzo

Siete elementos de la policía municipal que fungían como escoltas de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre, fueron detenidos este viernes durante un operativo encabezado por fuerzas federales con participación del Ejército y la Guardia Nacional.

Las detenciones se efectuaron en la Casa de la Cultura, en el centro de la ciudad, a pocos metros del lugar donde ocurrió el ataque contra el presidente municipal durante el Festival de las Velas.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, los agentes fueron asegurados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en la modalidad de comisión por omisión, al ser quienes tenían a su cargo la seguridad del edil al momento del crimen.

Las autoridades informaron que se cumplimentaron mandatos judiciales y se cerraron las calles aledañas para realizar las acciones correspondientes.

Las investigaciones señalan que el asesinato habría sido ordenado por Ramón Ángel Álvarez, alias “El R1”, identificado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en varios municipios de Michoacán.

La agresión fue ejecutada por un grupo encabezado por Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”, quien habría presionado a los atacantes para consumar el homicidio.

Tras su detención, los siete escoltas fueron trasladados en diferentes vehículos oficiales al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”, donde quedaron a disposición del juez de control que dará seguimiento al proceso legal.