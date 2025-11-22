Ordena Perú captura internacional de la exprimera ministra Betssy Chávez

El Poder Judicial de Perú dictó cinco meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, y ordenó su localización y detención en el país y en el extranjero, decisión que tomó al considerar el incumplimiento de las reglas de conducta que tenía vigentes, luego de que ingresara a la Embajada de México en Lima mientras enfrenta el tramo final del proceso por su presunta participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022.

La medida responde a una solicitud presentada por la Fiscalía, que pidió sustituir la comparecencia con restricciones por prisión preventiva al advertir riesgo de fuga y posible afectación al desarrollo del juicio.

El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, instruyó notificar la orden de captura a la Policía Nacional del Perú, a Requisitorias del Poder Judicial y a la Interpol para su ejecución en caso necesario.

Según el requerimiento fiscal, Chávez dejó de cumplir con el control biométrico y salió de Lima sin autorización al refugiarse en la representación diplomática mexicana.

La exfuncionaria enfrenta cargos por rebelión y/o conspiración en el marco del proceso que se sigue por el intento de autogolpe atribuido a Pedro Castillo, quien fue destituido y detenido el mismo día de los hechos.

El caso ha derivado en tensiones diplomáticas entre Perú y México, luego de que la Cancillería peruana confirmara el asilo otorgado a Chávez y solicitara un salvoconducto para su salida.