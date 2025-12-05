Discute el Senado la Ley de Aguas Nacionales

La Cámara de Senadores inició este jueves la discusión de la minuta relacionada con la Ley de Aguas Nacionales, luego de que el documento fuera aprobado en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados.

La sesión comenzó después de que se avalara su resolución urgente con 83 votos a favor y 27 en contra. Legisladores de distintos grupos parlamentarios tomaron la palabra para exponer argumentos sobre el contenido de la reforma.

El texto que revisa el Senado proviene de un proceso legislativo prolongado en el Palacio de San Lázaro.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales en una sesión que superó las 24 horas para concluir con un dictamen que obtuvo 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones.

Previo a la votación, organizaciones campesinas bloquearon los accesos al recinto legislativo, lo que motivó un ajuste en los tiempos parlamentarios. El cerco se retiró alrededor de las 16 horas, permitiendo continuar con el desahogo del orden del día. Esta situación influyó en el ritmo del debate y en las intervenciones de los legisladores.

Durante la discusión en lo particular se presentaron más de 500 reservas.

El Pleno aceptó 18 modificaciones relacionadas con responsabilidad hídrica, mecanismos de aviso previo ante riesgos de disponibilidad y procesos de revisión de penalidades por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En total, la minuta enviada al Senado incorpora 68 cambios respecto a la propuesta original del Ejecutivo.