El espíritu navideño ilumina Puerto Peñasco con el encendido del árbol

Familias rocosenses se reunieron para recibir la temporada decembrina entre luces, música y espacio para tomarse fotos

Por Erick Ivan “El Terrible”

La magia decembrina ya se siente en Puerto Peñasco. La noche del 2 de diciembre, la plaza de La Madre se llenó de familias que acudieron para ser parte del tradicional encendido del árbol navideño, un momento que marcó oficialmente el inicio de la temporada festiva en la ciudad.

El evento fue encabezado por el presidente municipal, Óscar Eduardo Castro Castro, y la presidenta del DIF, Baudelia Castro García, quienes acompañaron a los asistentes en la cuenta regresiva que iluminó el corazón de la plaza. En su mensaje, el alcalde compartió que encender el árbol “es darle vida a la época”, un gesto simbólico que —dijo— busca que estas fechas tengan un fin bonito para todos.

Más allá del protocolo, el ambiente fue completamente ciudadano: niñas y niños corriendo alrededor del árbol, parejas posando entre las luces, grupos de amigos tomando fotos frente a las decoraciones y familias completas disfrutando de la brisa fresca de diciembre.

Este año, la plaza de La Madre se convirtió en un punto ideal para quienes buscan caminar, convivir y capturar momentos especiales rodeados de colores festivos. Las luces permanecerán encendidas durante toda la temporada, invitando a locales y visitantes a disfrutar del espíritu navideño en un espacio totalmente público y familiar.

Familias rocosenses disfrutan del encendido del árbol navideño en la plaza de La Madre, donde las luces y decoraciones se convirtieron en el escenario perfecto para fotografías y convivencia.