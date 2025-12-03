Tendrá Audiencia constitucional alcalde Oscar Castro  el próximo 17 de diciembre

Por Erick Ivan “El Terrible”

A poco más de dos semanas de haberse concedido una suspensión provisional, el próximo 17 de diciembre se llevará a cabo la audiencia constitucional correspondiente al amparo promovido por el alcalde de Puerto Peñasco, Dr. Oscar Castro Castro, trámite que quedó radicado bajo el expediente 773/2025 en el Juzgado Quinto de Distrito.

En entrevista con medios de comunicación locales, el presidente municipal explicó que la solicitud de amparo presentada el pasado 18 de noviembre atiende únicamente a temas de índole personal relacionados con su matrimonio. Enfatizó que este recurso legal no está vinculado con su labor como funcionario público ni con asuntos políticos.

“Es un tema meramente personal que debe respetarse”, afirmó Castro, quien insistió en que el proceso seguirá su curso en esa misma naturaleza privada.

Será la juez Hilda Elizabeth Plascencia Carrasco quien determine la resolución durante la audiencia constitucional programada para el 17 de diciembre.

