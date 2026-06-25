El Pinacate podría declararse como Patrimonio Mundial de la Humanidad en Peligro

Expertos medioambientales señalan que diferentes iniciativas privadas y públicas están afectando a la movilidad de la fauna local.

La Reserva de la biosfera El Pinacate, un ecosistema situado entre Puerto Peñasco y Sonoyta, enfrenta el riesgo de entrar a la lista de Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO. El problema se origina en fallas de infraestructura de prevención y a la fragmentación de corredores naturales en la línea que separa a México de Estados Unidos.

El tema se debatirá en una sesión del Comité de Patrimonio Mundial, en donde se evaluará el estado de conservación del sitio. Entre los factores en contra están las barreras instaladas en las fronteras, así como proyectos energéticos y de transporte que podrían afectar el desplazamiento de especies silvestres, alterando el equilibrio ecológico.

Reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial, El Pinacate, junto al Gran Desierto de Altar. destacan por su riqueza biológica, sus campos de dunas y sus formaciones volcánicas de relevancia científica. Especialistas insistieron en la urgencia de reforzar las estrategias para garantizar la preservación de este importante bioma de México.