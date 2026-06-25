Recolectan más de 21 toneladas de desechos en playas de Puerto Peñasco

Una serie de labores de saneamiento en las playas de Puerto Peñasco permitió el retiro de más de 21 mil kilogramos de residuos. El trabajo fue encabezado por representantes de la Zona Federal Marítimo Terrestre en el municipio sonorense y se realizó durante varios días en distintos puntos costeros.

Las intervenciones se efectuaron en áreas como: Mi Playa, El Mirador, Playa Hermosa y Bahía La Choya, con el objetivo de ayudar a mejorar tanto el entorno urbano como el ecosistema marino. En paralelo, se hicieron actividades adicionales en la calle Balboas de Sandy Beach, espacio en donde las corrientes marinas suelen acumular basura

Asimismo, se dio continuidad a Blue Flag, un programa internacional de turismo sostenible, en la playa frente al complejo hotelero Esmeralda, en donde se llevó a cabo el análisis de calidad del agua. Estas acciones forman parte del mantenimiento permanente para preservar los estándares ecológicos del litoral rocaportense.