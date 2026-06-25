Mantiene la SRE seguimiento tras sismos en Venezuela

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, no existen reportes de ciudadanos mexicanos afectados por los sismos registrados la tarde del miércoles en Venezuela.

La dependencia señaló que la embajada de México en ese país continúa “dando seguimiento a los acontecimientos y a las acciones de atención implementadas por las autoridades venezolanas”.

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, la cancillería expresó su solidaridad con la población venezolana por las consecuencias derivadas de los movimientos telúricos y manifestó su respaldo a las personas que enfrentan los efectos de estos fenómenos sísmicos mientras avanzan las labores de rescate y recuperación.

La representación diplomática recordó que los mexicanos residentes o que se encuentren de viaje en Venezuela pueden solicitar apoyo a través de los mecanismos de protección consular habilitados.

Para situaciones de emergencia se encuentra disponible el número telefónico +58 412 2524675, así como el correo electrónico [embvenezuela@sre.gob.mx](mailto:embvenezuela@sre.gob.mx).

La embajada recomendó a los connacionales mantenerse informados por los canales oficiales y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades de protección civil.

La SRE también recordó que la embajada suspendió temporalmente la atención al público desde el pasado lunes como parte del proceso de traslado a nuevas instalaciones.

Las actividades regulares se reanudarán el próximo 6 de julio, mientras se mantienen activos los mecanismos de atención para casos urgentes.