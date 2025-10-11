Expulsa Morena a Hernán “N”

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, informó que el partido expulsó al exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán “N”, identificado como líder del grupo denominado “La Barredora”cuando el actual senador Adán Augusto López era gobernador de esa entidad.

Durante una gira por Tabasco, Alcalde señaló que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido tiene facultades para aplicar sanciones que van desde la suspensión temporal de derechos hasta la expulsión definitiva. En este caso, precisó que ya se resolvió la separación de Bermúdez de las filas de Morena.

El 17 de julio, la CNHJ determinó iniciar un procedimiento sancionador de oficio tras recibir diversas pruebas, entre ellas notas periodísticas, oficios y declaraciones del Gabinete de Seguridad que documentaban los presuntos actos delictivos del exfuncionario.

A partir de esta información, se dictó una suspensión provisional antes de la resolución definitiva.

Al ser cuestionada sobre la situación del senador Adán Augusto López, Alcalde Luján declaró que en Morena “no hay espacio para la impunidad ni la complicidad” y afirmó que el partido “no protege ni encubre a ningún integrante y que las acciones legales contra Bermúdez se han realizado gracias a las autoridades emanadas de gobiernos morenistas”.

La dirigente rechazó que este caso pueda compararse con el del exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna pues aclaró que “las circunstancias y responsabilidades son distintas y que las autoridades judiciales son las encargadas de continuar las investigaciones correspondientes”.

Finalmente, Alcalde explicó que no existe, hasta el momento, ninguna investigación interna contra Adán Augusto López y añadió que la definición de los coordinadores en el Senado corresponde exclusivamente a los legisladores y que la dirigencia nacional “respeta las decisiones que tomen dentro de sus competencias”.