Declara Venezuela estado de emergencia tras terremotos

El gobierno de Venezuela declaró estado de emergencia luego de los dos terremotos registrados durante este miércoles con magnitudes reportadas entre 7.1 y 7.5. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que los movimientos telúricos provocaron afectaciones en infraestructura, sistemas de comunicación y diversos servicios públicos en varias regiones del país.

Durante un mensaje dirigido a la población, Rodríguez señaló que las labores de rescate se mantienen activas en las zonas afectadas y destacó que la prioridad es “localizar y salvar a las personas que pudieran permanecer atrapadas”. También exhortó a los ciudadanos a permanecer en lugares seguros mientras continúan las tareas de atención y evaluación de daños.

Las autoridades confirmaron que el principal aeropuerto de Venezuela fue cerrado temporalmente debido a afectaciones en sus instalaciones. Además, se reportaron al menos 20 réplicas posteriores a los sismos.

Entre los estados con mayores impactos se encuentran Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón. Como medida preventiva, la red de gas doméstico fue suspendida para reducir riesgos adicionales.

Equipos de rescate, personal médico y elementos de protección civil fueron desplegados en distintos puntos del país.

En Caracas, grupos de emergencia trabajaban entre los escombros de edificios colapsados mientras familiares buscaban información sobre posibles sobrevivientes. La interrupción de los servicios de electricidad e internet complicó la situación para miles de residentes de la capital.

Aunque el gobierno venezolano no ha dado a conocer una cifra oficial de víctimas mortales, el alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, reconoció que existen reportes de personas fallecidas y aseguró que los esfuerzos se concentran en rescatar con vida al mayor número posible de afectados.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran derrumbes de edificios, daños en viviendas y escenas captadas durante el momento de los sismos en distintos puntos del país.

Al concluir su mensaje, Delcy Rodríguez agradeció la solidaridad recibida por parte de diversos gobiernos y organismos internacionales, entre ellos México, Estados Unidos, Panamá, Qatar, Ecuador, Colombia, Reino Unido, Brasil y la Organización de las Naciones Unidas.