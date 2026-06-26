Turistas pierden su casa rodante tras incendio en carretera a Puerto Peñasco

Una pareja procedente de Arizona tuvo que frenar su auto para desenganchar el remolque antes de que las llamas los alcanzaran.

Una casa rodante fue consumida por el fuego mientras era trasladada sobre la carretera federal entre Puerto Peñasco y Sonoyta, la noche del miércoles 24 de junio. El incidente dejó únicamente daños materiales, luego de que los viajeros retiraran el vehículo antes de que las llamas se propagaran por completo.

El reporte de emergencia movilizó agentes de Seguridad Pública y el Cuerpo de Bomberos hasta el kilómetro 81 del tramo, en donde encontraron a la unidad incendiada y una camioneta estacionada a un costado del camino. Tras varios minutos de labores, los rescatistas lograron extinguir el fuego, sin embargo, la unidad quedó reducida a cenizas.

Los propietarios del vehículo explicaron que viajaba desde Arizona con destino a Puerto Peñasco, cuando observaron que el remolque comenzó a incendiarse. Ante la situación, detuvieron la marcha, desacoplaron la casa rodante y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.