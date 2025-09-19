“Estados Unidos, en crisis como nunca se ha visto”: Obama

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que Donald Trump y sus aliados han utilizado el asesinato del activista Charlie Kirk para “profundizar la división política en el país”.

Durante un encuentro en Erie, Pensilvania, en la cumbre anual número 17 de la Sociedad Educativa Jefferson, Obama advirtió que el discurso de su sucesor y de sus colaboradores “representa un problema de mayor alcance”.

El exmandatario señaló que escuchar al actual presidente y a su equipo llamar a sus opositores “alimañas” o “enemigos” es un reflejo de la crisis política que atraviesa Estados Unidos y destacó que estas tensiones han escalado a un nivel que “no se había experimentado anteriormente en la vida pública del país”.

Obama también se refirió al asesinato de Kirk, ocurrido la semana pasada en Utah.

El activista, identificado como un aliado cercano de Trump, fue atacado por Tyler Robinson, quien posteriormente se entregó a las autoridades después de ser reconocido por su padre en imágenes difundidas por el FBI.

En su mensaje, el exgobernante insistió en que tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano existen voces extremistas y subrayó que es “necesario reconocer que este tipo de discursos van en contra de los valores fundamentales que sostienen a Estados Unidos” por lo que llamó a “reducir la confrontación política”.