Decomisan tráiler con 60 mil litros de huachicol en Sonoyta Sonora

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un tráiler que transportaba 60,000 litros de combustible ilegal en la Garita San Emeterio, al norte de Sonora.

El operativo se realizó hoy 18 de septiembre de 2025, cuando la unidad, que remolcaba dos cisternas, fue sometida a revisión de rutina.

De acuerdo con el informe, el conductor no pudo acreditar la legal procedencia del combustible, por lo que fue detenido y junto con el vehículo y la carga quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

El aseguramiento forma parte de los operativos desplegados en la franja fronteriza para combatir el tráfico de hidrocarburos, una actividad ilícita que no solo representa pérdidas millonarias para la nación, sino que también incrementa riesgos de accidentes en carreteras y poblaciones cercanas.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del detenido ni el destino final del cargamento, aunque 3 manera extraoficial, autoridades federales continuarán reforzando los filtros de seguridad en la región para frenar el trasiego de huachicol hacia y desde territorio sonorense.