Estudiante de secundaria apuñala a una compañera en Sonora; ya fue dada de alta del hospital

Los gritos de terror irrumpieron la solemnidad de los honores a la bandera la mañana de este lunes en la secundaria particular José Antonio Celaya Castro, cuando una estudiante se lanzó sobre una compañera y la apuñaló en dos ocasiones frente a decenas de alumnos.

El ataque ocurrió en el patio del plantel, ubicado en la colonia Moderna, donde los estudiantes participaban en la ceremonia cívica semanal.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, una alumna de 13 años que cursa segundo grado, recibió heridas con un arma punzocortante en la espalda y el hombro.

La intervención rápida de un docente fue clave para evitar un desenlace fatal.

El maestro actuó de inmediato, desarmó a la agresora y logró detenerla, mientras compañeros y maestros entraban en pánico ante la escena.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la menor herida y la trasladaron al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Empalme, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta.