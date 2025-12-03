Suman más de 200 mil unidades legalizadas en Sonora mediante el Repuve

El proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera en Sonora, actualmente registra más de 200 mil unidades legalizadas en el estado.

Benjamín González Caballero, coordinador estatal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) destacó que, aunque la afluencia ha bajado notablemente en los últimos meses, el objetivo del decreto federal prácticamente se ha cumplido.

Señaló que el módulo itinerante del Registro Público Vehicular (Repuve) permanece actualmente en el municipio de Navojoa, donde estará operando durante toda la semana para atender a los ciudadanos que aún buscan concluir el trámite, y adelantó que la próxima semana se trasladarán al municipio de Álamos con el mismo propósito.

Indicó que los requisitos se mantienen sin cambios, ya que continúan vigentes las mismas reglas establecidas en el decreto federal.

En ese sentido, quienes deseen acceder al beneficio deben realizar una cita previa en la página oficial del Repuve, donde se verifican datos como la CURP y el número de identificación vehicular, pues sólo se permite un trámite por persona.

Por otro lado, el coordinador estatal del C5i comentó que la baja afluencia que se tiene actualmente responde a que la gran mayoría de ciudadanos que cumplían con los requisitos ya concluyeron su proceso. Sin embargo, el recorrido del módulo itinerante por municipios más alejados busca facilitar el trámite a quienes no pudieron hacerlo anteriormente.

Añadió que la revisión del número de serie del vehículo es fundamental, ya que el sistema valida que no existan reportes o pendientes que impidan acceder al beneficio.

Reiteró que el personal del Repuve está disponible para aclarar dudas y asistir a los usuarios en el proceso.

“Se trata de un trámite estrictamente personal y que cada ciudadano debe presentarse con su documentación para realizarlo”, expuso.

González Caballero precisó que cualquier eventual cambio en los lineamientos será informado de manera oportuna para que los interesados puedan acceder al beneficio sin contratiempos y acudan a los módulos de regularización, por lo que podrían cerrar el año con unas 203 mil a 204 mil unidades legalizadas.