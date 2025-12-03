Cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos podría ser atacado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que cualquier país vinculado al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense podría ser objeto de una acción militar, esto dirante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, donde mencionó el ingreso de cocaína procedente de Colombia.

El comentario presidencial generó una respuesta inmediata del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Petro pidió a Trump no realizar declaraciones que puedan interpretarse como una amenaza a la soberanía de Colombia y recordó que cualquier ataque “sería entendido como un acto de guerra”.

A través de su cuenta en X, el mandatario expresó que una acción de ese tipo afectaría relaciones diplomáticas que se mantienen desde hace dos siglos. También invitó a Trump a visitar el país y participar en operativos contra laboratorios de producción de cocaína.

El gobierno colombiano reportó que en la actual administración se han destruido miles de laboratorios vinculados al narcotráfico.

Petro afirmó que su gestión mantiene un ritmo constante en estos operativos y destacó cifras relacionadas con decomisos, incluidos más de 883 toneladas de cocaína confiscadas durante 2024 por las fuerzas de seguridad.

El mandatario sostuvo que estos resultados forman parte de una estrategia dirigida a disminuir la producción y el tráfico de drogas.