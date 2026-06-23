Falta de trabajadores en Sonora afecta al campo, transporte y construcción; empresas pagan hasta 200% más por reclutar

La búsqueda del “sueño americano”, los apoyos del Gobierno, la inseguridad y las redes sociales le han restado atractivo a algunos oficios que durante años se realizaron de generación en generación, de acuerdo con representantes de sectores productivos en Sonora.

A esta situación se suma la rotación constante de personal en empresas, lo que ha provocado mayores gastos para cubrir vacantes. Los sectores más afectados son el campo, el transporte, la industria de la construcción y empresas en general, donde el reclutamiento de personal puede elevarse hasta en 200%.

FALTA DE TRABAJADORES EN EL CAMPO DE SONORA

Carlos Gaspar Iberri, presidente de la Asociación de Organismos Agrícolas del Norte de Sonora (Aoans), apuntó que en la cosecha de primavera se activan alrededor de 60 mil empleos temporales en la Costa de Hermosillo y 30 mil en Caborca.

Señaló que ha habido temporadas en las que no logran conseguir el personal suficiente para cubrir la demanda laboral.

“Mucha gente se está yendo a trabajar a Estados Unidos, está también el sistema de este nuevo Gobierno con tanto apoyo sin hacer nada. Entonces las familias están recibiendo diferentes tipos de subsidios por no hacer nada”, indicó.

CONSTRUCCIÓN REPORTA CARENCIA DE PERSONAL CALIFICADO

Santiago René Gluyas Ozuna, presidente de CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción) en la entidad, señaló que han detectado carencia de trabajadores calificados principalmente en los sectores minero y de vivienda.

La falta de personal especializado representa un reto para las empresas que requieren mano de obra con experiencia para sostener sus actividades.

FALTAN CHOFERES EN EL TRANSPORTE DE CARGA

Guillermo Valdés Barrón, delegado estatal de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar), reveló que en Sonora presentan un déficit de operadores de 10%, es decir, por cada 100 que hay faltan 10.

“Los hijos y nietos de los choferes de camiones de carga decidieron no seguir la profesión familiar por la inseguridad, el trabajo pesado que representa, las redes sociales y porque ven en Estados Unidos una mejor oportunidad de trabajo”, puntualizó.

ROTACIÓN DE PERSONAL ENCARECE EL RECLUTAMIENTO

Jaime Félix Gándara, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte, señaló que en el sector que representan enfrentan un problema de rotación de personal.

Esta situación eleva el gasto de reclutamiento hasta en 200%, debido a la necesidad de cubrir vacantes de manera constante en las empresas.

POR QUÉ ALGUNOS OFICIOS PIERDEN ATRACTIVO

De acuerdo con representantes de los sectores productivos, la migración hacia Estados Unidos, la inseguridad, los apoyos del Gobierno y el cambio de intereses entre nuevas generaciones han complicado la continuidad de algunos oficios.

El déficit de personal mantiene bajo presión a actividades como el campo, el transporte de carga, la construcción y empresas que requieren trabajadores para mantener su operación.

SE SOLICITA PERSONAL EN:

Sectores productivos de Sonora donde hay déficit de trabajadores:

Construcción

Agricultura

Transporte de carga

Empresas en general

Otros sectores productivos

200%