Inicia periodo para aplicar licencias y renuncias de funcionarios estatales en Sonora

A partir de este 22 de junio se hizo efectiva la renuncia y licencia de los funcionarios estatales que buscan participar por la candidatura a la Defensa de la Transformación en Sonora por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Esto de acuerdo con información de la dirigencia de Morena en Sonora, donde establece que los aspirantes iniciarán su separación de los cargos públicos que desempeñaban para cumplir con los lineamientos de la convocatoria, cuyo registro para los perfiles sonorenses está programado para el próximo 26 de junio en la Ciudad de México.

Hasta el 22 de junio, una de las primeras en formalizar su salida fue María Dolores del Río Sánchez, quien solicitó licencia como titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de Sonora y dejará el cargo esta semana.

La exfuncionaria informó que Rodolfo Flores quedará como encargado de despacho mientras el gobernador Alfonso Durazo Montaño determine el nombramiento definitivo.

En la misma ruta se encuentra Célida López Cárdenas, quien el pasado viernes se despidió del personal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), dependencia que encabezó durante los últimos años.

La ahora aspirante agradeció el trabajo realizado por su equipo y resaltó que será el Ejecutivo estatal quien designe a la persona que asumirá la titularidad de la dependencia.

En el ámbito legislativo, Lorenia Valles Sampedro hizo efectiva desde este lunes su separación del cargo como senadora de la República para participar en el proceso interno de Morena.

En su lugar asumirá funciones su suplente, Lizeth Vázquez Ochoa, quien hasta ahora se desempeñaba como directora general del Sistema DIF Sonora, organismo que también quedará pendiente de un nuevo nombramiento por parte del Gobierno del Estado.

Por otra parte, el senador Heriberto Aguilar Castillo anunció que no participará en la contienda interna de Morena, al señalar que su decisión responde a motivos personales y partidistas, con lo que reduce el número de perfiles que buscarán representar al movimiento en Sonora.

En el ámbito municipal, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, encabezó el pasado sábado un evento masivo en el que manifestó públicamente su intención de competir en el proceso interno de Morena; sin embargo, hasta el momento no se ha informado cuándo solicitará licencia ni quién asumiría de manera temporal la Presidencia Municipal.

Una situación similar se presenta en Hermosillo, donde el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez participó el fin de semana en un encuentro de la organización Sonora con Todo, espacio en el que reiteró su interés por impulsar proyectos para el estado y dejó entrever sus aspiraciones políticas

Cabe mencionar que tampoco ha definido una fecha para separarse del cargo ni se conoce quién lo sustituirá en caso de concretar su licencia.

Otro de los nombres que permanece en la expectativa es el de Froylán Gámez Gamboa, titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), quien hasta este lunes no había presentado de manera oficial una solicitud de licencia o renuncia al cargo, por lo que se espera que durante los próximos días defina su situación administrativa.

La fecha de Morena es el próximo 26 de junio, cuando los aspirantes sonorenses acudan a la Ciudad de México para formalizar su registro dentro del proceso interno.