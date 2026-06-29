Murió Quintín Ayala, el célebre radio locutor de Puerto Peñasco

De acuerdo a informes médicos, el comunicador habría sufrido de un ataque al corazón.

El locutor de Puerto Peñasco, Quintín Ayala Sauceda, falleció la noche del 28 de junio en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Ayala desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en estaciones de radio del municipio sonorense, en donde alcanzó el estatus de celebridad local.

Según los reportes preliminares, el comunicador presuntamente perdió la vida a consecuencia de un infarto. El fallecido era reconocido por su carismático estilo de conducción y su interacción con la audiencia, cualidades que lo llevaron a convertirse en una voz famosa dentro del ámbito radiofónico de la región.

Tras darse a conocer la noticia, excompañeros de trabajo y personas que siguieron su carrera expresaron mensajes de condolencias y reconocimiento a su labor en los medios de comunicación.