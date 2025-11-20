Hay recursos para la presa del Rio Sonora… si la gente decide que se haga: Sheinbaum

Los recursos para la presa Puerta del Sol para abastecer de agua a Hermosillo están listos, si la gente decide que se haga la obra, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Grupo Healy le preguntó durante su conferencia en Palacio Nacional si se etiquetaron recursos para ejercerse en 2026 para la construcción del sistema de presas para Hermosillo.

“Es justo lo que hemos platicado aquí, se tiene que hacer primero una consulta ciudadana, están los recursos, pero se tiene que hacer primero una consulta ciudadana, para pues garantizar que todo mundo está de acuerdo, y ahí previo a ello, tiene que explicarse los pros y los contras”, dijo.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación había mil 500 millones de pesos para las presas, pero aún se desconoce si finalmente quedaron etiquetados en la Cámara de Diputados.

Pero, la mandataria, indicó que los recursos están listos si “la gente decide que se haga la presa”.

“Sí, si la gente decide que se haga la presa, están los recursos. Sí hay avances, por eso ya a la hora de que haya la consulta se explicaría en qué consistiría”, contestó a la pregunta sobre el proyecto ejecutivo.

En cuanto a su visita a los pobladores del Río Sonora que dijo hace unas semanas podría ser en noviembre, la Presidenta aclaró que no sabe si le dará tiempo de realizarla.