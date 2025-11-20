Detienen a presunto autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó la detención de Jorge Armando “N”, identificado como probable responsable de ordenar el asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

La aprehensión ocurrió en Morelia como parte de las acciones del Plan Michoacán para la pacificación de la entidad informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien añadió que el operativo se llevó a cabo mediante coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad.

En la intervención se aseguraron diversos objetos, entre ellos una pistola corta, un cargador, identificaciones, dosis de droga tipo cristal, tres teléfonos móviles, una bolsa con sustancia granulada y un vehículo Nissan Sentra.

Las autoridades señalaron que las líneas de investigación apuntan a que Ramiro “N” participaba en un grupo de mensajería desde donde se organizó la agresión, siguiendo instrucciones de un individuo conocido como “El Licenciado”.

Según la información oficial, el 1 de noviembre a las 18:06 horas, Ramiro “N” compartió en dicho grupo un video de la jardinera donde ocurrió el ataque, señalando que se encontraba en el lugar para ubicar al edil, a quien se referían como “el cliente”. Más tarde, a las 19:45 horas, se reportó la presencia del alcalde en el Festival de Velas y su transmisión en redes sociales.

A las 20 horas se informó que el presunto tirador había sido retenido por las autoridades y que el alcalde estaba recibiendo atención tras la agresión.

Minutos después, a las 20:14 horas, se solicitó recoger a un colaborador identificado como Fernando Josué “N”.

Con base en el análisis de estas comunicaciones y labores de inteligencia, se ubicó a “El Licenciado”, quien presuntamente cambió de chips telefónicos para evitar su localización.

Las autoridades recordaron que la administración de Manzo Rodríguez mantenía una postura de rechazo a acuerdos con grupos delictivos y promovía el fortalecimiento de las corporaciones policiales.